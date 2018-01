Docdata weet niet waar koers door stijgt

Gepubliceerd op | Views: 1.686

AMSTERDAM (AFN) - Docdata heeft geen verklaring voor de sterke stijging van de koers van het bedrijf, zo liet de voormalige lege beurshuls woensdag nabeurs weten. Aandelen van Docdata stegen sinds vrijdag ruim 460 procent in waarde en zijn nu 3,20 euro per stuk waard. Woensdag sloot Docdata bijna 80 procent hoger.

Verder liet Docdata weten zijn naam te willen veranderen naar Ease2pay. De eigenaren van Greenwheels hebben via The Internet of Cars (TIOC) een meerderheidsbelang in Docdata en hebben een betalingsapp die Ease2pay heet. Aandeelhouders kunnen zich op 21 februari op een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitspreken over onder meer de naamswijziging.

In Docdata zijn inmiddels de activiteiten van TIOC ondergebracht. Daarmee wil het op termijn onder meer via een app diensten leveren aan met het internet verbonden auto's.