NEW YORK (AFN) - De sterke opmars van de Amerikaanse aandelenbeurzen komt woensdag naar verwachting ten einde. De graadmeters op Wall Street staan voor een lagere opening, doordat beleggers wat winsten lijken te nemen. Daarbij werd met een schuin oog gekeken naar de obligatiemarkt waar het rendement op staatspapieren met een looptijd van tien jaar boven de 2,5 procent uitkwam, het hoogste niveau in maanden.

China overweegt volgens bronnen om te stoppen met het opkopen van Amerikaanse staatsleningen. Oplopende rentes kunnen voor de financiële markten tweeledig werken. Dit kan betekenen dat beleggers meer vertrouwen hebben in de economische vooruitzichten. Daarmee durven ze het aan om veilig geachte stukken van de hand te doen. Als de rente te snel oploopt, kan dat ook negatief uitpakken voor aandelenmarkten, omdat het dan aantrekkelijker wordt om in obligaties te investeren in plaats van in aandelen.

De brede S&P 500 kent zijn beste jaarstart sinds jaren. De laatste keer dat aan het begin van het jaar record op record werd gestapeld was in 1964. Lukt het de graadmeter om woensdag ook met winsten te eindigen, dan is het record van vorige eeuw definitief uit de boeken.

Macro-economische cijfers

Beleggers krijgen woensdag een aantal macro-economische cijfers voor de kiezen. Zo worden data over de import- en exportprijzen gemeld. Na opening van de beurs volgens cijfers over de groothandelsvoorraden.

Qua bedrijven staat onder meer luchtvaartmaatschappij United Continental Holdings in de belangstelling nadat het met vervoerscijfers kwam. Huizenbouwer Lennar kwam met minder dan verwachte cijfers over afgelopen kwartaal en lijkt lager te gaan openen.

Supervalu

Winkelbedrijf Supervalu kwam ook met cijfers. De winst viel hoger uit dan geraamd, maar van de omzet werd in doorsnee meer verwacht. De cijfers van Signet Jewelers lijken niet goed te vallen bij beleggers. De juweliersketen zag vergelijkbare verkopen in de belangrijke feestdagenperiode fors lager uitvallen.

Het aandeel van pizzaketen Domino's Pizza reageert mogelijk op het aanstaande vertrek van topman Patrick Doyle. Verder blijft de batterijkwestie van techreus Apple rondzoemen. In VS en Frankrijk zijn nieuwe vragen gerezen rond de kwestie waarbij Apple de snelheid van oudere telefoons bewust terugschroeft.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,4 procent hoger op 25.385,80 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2751,29 punten en de Nasdaq sloot ook 0,1 procent in de plus, op 7163,58 punten.