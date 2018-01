Berkshire Hathaway breidt bestuur uit

Gepubliceerd op | Views: 851

OMAHA (AFN/BLOOMBERG) - Investeerder Berkshire Hathaway heeft zijn bestuur uitgebreid naar veertien zetels. De beleggingsmaatschappij van superbelegger Warren Buffett heeft het duo Gregory Abel en Ajit Jain aan de directie toegevoegd.

Daarmee werden ook speculaties over de opvolging van Buffett, die inmiddels de respectabele leeftijd van 87 jaar heeft bereikt, gevoed. De nieuwbakken bestuurders worden door kenners als mogelijke opvolgers getipt van Buffett, die bekend staat als 'Oracle of Omaha'. Abel heeft momenteel de leiding over de energiedivisie van Berkshire. Jain is de baas van de herverzekeringsdivisie van de investeerder.

Buffett zelf is overigens niet van plan om met pensioen te gaan. Ook de 94-jarige vice-voorzitter Charlie Munger blijft in functie. Ook hun zeggenschap over investeringen blijft onaangetast.