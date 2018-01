'Overname Seams past in strategie Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 600

AMSTERDAM (AFN) - De overname van het Britse software- en analyticsbedrijf Seams past in de strategie van Arcadis om steeds digitaler te werk te gaan. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het nieuws.

Seams telt 45 werknemers. Volgens Arcadis stijgt het aantal medewerkers dat zich in Groot-Brittannië bezighoudt met data-analyse door de overname tot ruim tweehonderd. Er werden geen financiële details over de overname vermeld, maar KBC schat de aankoopsom op circa 8 miljoen euro. Het advies bij KBC voor Arcadis is hold.

ING spreekt eveneens van een nieuwe stap van Arcadis op het gebied van digitalisering die moet helpen risico's te verkleinen tegen lagere kosten. ING denkt dat met de overname een bedrag van 5 miljoen tot 10 miljoen pond is gemoeid. Het advies is buy.

Het aandeel Arcadis noteerde woensdag omstreeks 09.35 uur 0,3 procent hoger op 19,60 euro.