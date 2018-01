Gemengde reacties op handelsbericht Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 960

AMSTERDAM (AFN) - Takeaway blijft het ondanks de afvlakkende ordergroei in het vierde kwartaal prima doen. Dat zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Vooral de sterke groei in Duitsland belooft volgens hem veel goeds. ,,Ze zijn hard op weg om daar de grootste speler te worden'', aldus de marktvorser.

Analisten van RBC zijn minder overtuigd. Hoewel de sterke groei in het vierde kwartaal van 2016 voor een lastige vergelijkingsbasis zorgde, wijten zij de tegenvallende ordergroei ook aan toenemende concurrentie. Die raakt ook de winstgevendheid, onder meer omdat het bedrijf wordt opgezadeld met hogere reclame- en marketingkosten.

Ook Jefferies is niet te spreken over het handelsbericht van Takeaway, dat volgens de zakenbank een aantal,,ongemakkelijke vragen'' oproept. Positief is wel dat het bedrijf stopt in Frankrijk, al is het effect van die beslissing op de financiële resultaten te verwaarlozen.

Versteeg heeft geen advies staan voor Takeaway. Hij is positief over het bedrijf, maar wijst erop dat de koers sinds de beursgang in september 2016 wel erg hard is opgelopen. RBC heeft een underperform-advies, terwijl Jefferies een hold-aanbeveling hanteert. Het aandeel stond donderdagochtend na veertig minuten handel 3,5 procent lager op 47,80 euro.