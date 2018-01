Britse opdracht voor VolkerWessels

Gepubliceerd op | Views: 441 | Onderwerpen: Groot-Britannië

AMSTERDAM (AFN) - VolkerWessels gaat meebouwen aan een nieuwe wetenschapscampus en het hoofdkantoor van de Engelse volksgezondheidsdienst in Harlow in het graafschap Essex. De totale projectsom is 452 miljoen euro. Er werken drie bouwbedrijven mee aan het project. VolkerWessels wilde desgevraagd niet aangeven hoe groot de opdrachtsom voor de onderneming is.

De werkzaamheden behelsen de bouw van nieuwe en herinrichting van bestaande laboratoria en kantoorruimtes, de bouw van een nieuw aankomstgedeelte en logistiek centrum en de aanleg van infrastructuur voor het gehele terrein inclusief parkeergelegenheid. Daarbij neemt VolkerFitzpatrick de infrastructuur voor het gehele terrein, buitenwerkzaamheden en energiecentrum voor zijn rekening.

De werkzaamheden gaan volgende maand van start en de ingebruikname moet vanaf 2021 plaatsvinden.