STOCKWATCH 'Roemeense groei WDP goed nieuws'

Gepubliceerd op | Views: 548

AMSTERDAM (AFN) - De groeiversnelling die WDP in Roemenië aankondigde is goed nieuws voor het logistiek vastgoedfonds. Dat meldden analisten van KBC Securities in een rapport.

WDP heeft nu een samenwerkingsverband met Jeroen Biermans in een verhouding 80 procent en 20 procent. Dat was eerder een verhouding van 51 procent en 49 procent. De stap wordt door WDP gezet om verdere groei in Roemenië mogelijk te maken. WDP mikt op een groei van de portefeuille naar 500 miljoen euro in 2020. Momenteel heeft de Roemeense vastgoedportefeuille een waarde van circa 230 miljoen euro.

KBC is blij met de ontwikkeling. De bank ziet Roemenië als een van de sterkst presterende economieën in die regio. De vraag naar vastgoed zorgt ook voor hogere opbrengsten in het land. De bank wijst er verder op dat WDP de resultaten van de joint venture in zijn geheel meeneemt in de financiële resultaten.

KBC handhaafde zijn hold-advies op WDP met een koersdoel van 92 euro. Het aandeel WDP stond woensdag omstreeks 09.20 uur 0,2 procent lager op 96,80 euro.