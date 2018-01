BBVA schrijft af op belang in Telefónica

Gepubliceerd op | Views: 515

BILBAO (AFN/BLOOMBERG) - De Spaanse bank BBVA schrijft dik 1,1 miljard euro af op zijn belang in Telefónica. Reden voor de voorziening is de stevige koersdaling van het aandeel de afgelopen jaar. BBVA heeft een belang van 5 procent in het Spaanse telecombedrijf.

BBVA zal de afschrijving onder het kopje ,,ongerealiseerde verliezen" in de boeken zetten, tegenover de winsten over 2017. De afschrijving heeft volgens de bank geen invloed op de kapitaalbuffer, het totale eigen vermogen of het dividendbeleid van de kredietverlener.

Sinds de piek in maart vorig jaar zijn de aandelen van Telefónica met ruim een vijfde gedaald. Het aandeel sloot dinsdag op 8,37 euro.