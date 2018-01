Franse industriële productie gedaald

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De productie in de Franse industrie is in november met 0,5 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Franse statistiekbureau.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In oktober was nog sprake van een herziene stijging van de industriële productie met 1,7 procent.

Volgens het statistiekbureau was vooral in de auto-industrie een daling van de productie te zien. Bij elektriciteit en gas ging de productie juist duidelijk omhoog.