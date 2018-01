Sainsbury optimistisch over jaarwinst

Gepubliceerd op | Views: 467

LONDEN (AFN) - De Britse supermarktketen Sainsbury denkt dat de winst over het lopende gebroken boekjaar iets hoger uit zal vallen dan de markt momenteel verwacht, mede dankzij een goede verkoop in de kerstperiode.

De consensus voor de onderliggende brutowinst in het hele boekjaar ligt op 559 miljoen pond (633 miljoen euro). Sainsbury gaf ook aan dat de synergievoordelen door de overname van winkelketen Argos iets hoger zullen uitvallen dan eerder werd geraamd.

In het afgelopen kwartaal ging de vergelijkbare omzet, exclusief brandstof, met 1,1 procent omhoog. Volgens de detailhandelaar stegen de kerstverkopen naar een record. Het bedrijf waarschuwde wel dat de marktomstandigheden uitdagend blijven en is voorzichtig over het consumentenklimaat voor dit jaar.