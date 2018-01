'Voorzichtig begin beurshandel Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.846

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag iets lager te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk zonder grote koersuitslagen openen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de opmars in de afgelopen dagen. Op het Damrak kwam maaltijdbezorger Takeaway met een update over 2017.

Takeaway.com ontving vorig jaar 38 procent meer bestellingen voor maaltijden dan in 2016. In Nederland liepen de bestellingen via Thuisbezorgd.nl met bijna een derde op, tot 27,4 miljoen. In heel Europa stroomden 68,3 miljoen orders binnen op de platforms van Takeaway.

Ook AkzoNobel staat in het nieuws. Vier geïnteresseerde partijen waaronder het Duitse speciaalchemiebedrijf Lanxess zijn volgens persbureau Bloomberg door naar de tweede ronde in het biedingsproces rond de speciaalchemietak van AkzoNobel. Akzo is bezig de chemiedivisie af te splitsen. Deze zou zijn gewaardeerd op circa 10 miljard euro.

Kopen

Het aandeel RELX zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Amerikaanse bank Goldman Sachs schroefde zijn aanbeveling voor de informatieleverancier op naar kopen.

Logistiek vastgoedfonds WDP kondigde aan zijn belang in een Roemeense joint venture te hebben vergroot. WDP heeft nu een belang van 80 procent in de joint venture en Jeroen Biermans heeft 20 procent. De stap wordt gezet om verdere groei in Roemenië mogelijk te maken.

Deal

Advies- en ingenieursbureau Arcadis maakte bekend het Britse software- en analyticsbedrijf Seams over te nemen voor een niet nader genoemd bedrag. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial liet weten in Zweden een winkelcentrum te hebben gekocht. Met de inmiddels afgeronde deal is ongeveer 116 miljoen euro gemoeid.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 563,04 punten. Daarmee werd het piekniveau van 2007 overtroffen. De laatste keer dat de AEX boven die stand eindigde was in 2001. De MidKap won 0,4 procent tot 857,41 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Ook Wall Street ging licht vooruit.

De euro was 1,1928 dollar waard, tegen 1,1925 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 63,41 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 69,10 dollar per vat.