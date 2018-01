Roep om onderzoek naar topman Intel

Gepubliceerd op | Views: 931

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Twee invloedrijke Amerikaanse senatoren willen een onderzoek naar het handelen van Intel-topman Brian Krzanich. Die verkocht afgelopen najaar een groot pakket aandelen in het chipbedrijf, voordat bekend werd dat rekenchips die Intel maakt door een ontwerpfout kwetsbaar zijn voor hackers.

De volksvertegenwoordigers Jack Reed en John Kennedy noemen de berichten verontrustend en willen uitgezocht hebben of Krzanich zich schuldig heeft gemaakt aan handel met voorkennis. De twee senatoren, een Democraat en een Republikein, hebben dat per brief laten weten aan beurstoezichthouder SEC en het ministerie van Justitie.

Vorige week kwam aan het licht dat sommige processoren van Intel en branchegenoot AMD niet goed beschermd zijn tegen hackers. De chips zijn verwerkt in miljarden computers, tablets en smartphones. Het beveiligingslek was al in juni vorig jaar ontdekt, ruim voordat Krzanich meer dan 20 miljoen dollar aan aandelen verzilverde.

Intel liet weten op de hoogte te zijn van de brief van de twee senatoren. De chipfabrikant zegt volledig mee te zullen werken als de overheid een onderzoek begint of met een verzoek om informatie komt.