Roche lanceert bod op Ignyta

Gepubliceerd op | Views: 1.198 | Onderwerpen: biotechnologie

ZÜRICH (AFN) - De Zwitserse farmaceut Roche heeft woensdag zijn overnamebod op het Amerikaanse Ignyta gelanceerd. Het bod bedraagt 1,7 miljard dollar in contanten.

Roche kondigde in december aan Ignyta over te willen nemen voor 27 dollar per aandeel. Het in 2011 opgerichte bedrijf uit San Diego houdt zich bezig met de ontwikkeling van kankermedicijnen. De overname wordt unaniem gesteund door het bestuur van Ignyta en moet in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.