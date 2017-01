Core Lab houdt kwartaaldividend stabiel

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Lab) betaalt in het eerste kwartaal van 2017 een cashdividend van 0,55 dollar per aandeel. Dat maakte de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie dinsdag bekend.

Het dividend is even hoog als de beloning over de voorgaande kwartalen. Het bedrag wordt uitgekeerd op 17 februari, aan degenen die op 20 januari als aandeelhouder te boek staan.