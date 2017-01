General Motors ziet winst verder stijgen

Gepubliceerd op | Views: 0

DETROIT (AFN/BLOOMBERG) - General Motors (GM) is optimistisch over 2017, na het sterke slot van vorig jaar. De autobouwer verwacht dat de verkopen in eigen land verder groeien en voorziet ook vooruitgang in China.

De winst loopt daardoor dit jaar verder op, voorspelde het moederbedrijf van merken als Chevrolet, Cadillac, Opel en Vauxhall dinsdag. Daarbij wordt gemikt op een resultaat van 6 à 6,50 dollar per aandeel, nadat vorig jaar naar verwachting een winst van 5,50 tot 6 dollar per aandeel werd geboekt. De prognose van GM is daarmee aanzienlijk optimistischer dan de algemene verwachting onder analisten.

GM sloot 2016 sterk af, mede omdat de verkopen sinds de presidentsverkiezingen in de lift zitten. Het bedrijf verwacht dat het sterke consumentenvertrouwen en de recente koersstijgingen op de aandelenbeurzen de verkopen in eigen land de komende tijd verder kunnen stuwen.