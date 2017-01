Kleine ondernemers VS hoopvol over Trump

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Kleine ondernemers in de Verenigde Staten zijn zeer optimistisch gestemd over aankomend president Donald Trump en de stappen die hij zou willen zetten om de economie te stimuleren. Een index die het ondernemersvertrouwen meet, steeg in december in het sterkste tempo sinds 1980.

Volgens brancheorganisatie National Federation of Independent Business (NFIB) sprong de graadmeter vorige maand omhoog tot een niveau van 105,8, van 98,4 in november. Dat is het hoogste niveau sinds 2004 en een beduidend hogere stand dan economen hadden verwacht.

Kleine ondernemers denken dat de plannen van Trump gunstig voor hen zullen uitpakken. Trump zou de bedrijfsbelastingen willen verlagen, de regels willen versoepelen en veel geld willen pompen in infrastructuur.