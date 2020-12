Techaandelen en coronasteunvrees zetten Wall Street lager

wat gaan we nog mee maken met dat hacken ?

Al die cloud opgeslagen data .

Wanneer word dit gehackt ?

Als dat gebeurt staat de wereld op zijn kop .

Wat leven we in een heel onzekere wereld ;

De begrotings tekorten ,als de inflatie gaat stijgen gaat de rente niet stijgen ?

Dan is onze munt nog meer virtueel .

We zullen maar niet te diep nadenken .

Maar vast staat dat de krypton munten met de dag geloofwaardiger worden .