Ajax verliest van Atalanta en is uit de Champions League

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft zich niet weten te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging in het thuisduel met Atalanta onderuit (1-0) en bekert daardoor na de winterstop verder in de Europa League.

Ajax moest van Atalanta winnen om te mogen overwinteren in de Champions League, maar de thuisploeg wist veel te weinig kansen creëren. Davy Klaassen kreeg in de 75e minuut de beste mogelijkheid, maar hij schoot hard op doelman Pierluigi Gollini.

Ajax eindigde met tien man. Ryan Gravenberch kreeg in de 79e minuut een tweede gele kaart toen hij Alejandro Gómez met een arm in het gezicht raakte. Zes minuten later maakte invaller Luís Muriel het enige doelpunt.

Ajax miste tegen Atalanta de zieke Daley Blind. De geblesseerde David Neres en Lassina Traoré haakten ook op het laatste moment af. De 18-jarige Brian Brobbey startte als spits maar viel geblesseerd uit.