Wall Street lager om vrees voor uitstel steun

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de dag flink lager. Beleggers op Wall Street zijn weer pessimistischer geworden over een politiek akkoord in Washington over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Ook gingen techfondsen in de uitverkoop

De Dow-Jonesindex stond rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) XX procent hoger op 30.298 punten. De S&P 500 steeg XX procent tot 3708 punten en techbeurs Nasdaq leverde XX procent in tot 12.568 punten.

Republikeinse en Democratische politici in het Congres blijven steggelen over een groot economisch steunpakket tegen de coronacrisis. Dat zou ruim 900 miljard dollar moeten bedragen, maar Democraten en Republikeinen zijn het nog niet eens over de voorwaarden.

De techsector werd flink lager gezet. Grote techbedrijven als Apple (min 2 procent), Google-moeder Alphabet (min 1,7 procent), Microsoft (min 1,6 procent) en Amazon (min 2,3 procent) gingen in de uitverkoop.

Beursdebuut DoorDash

Media- en telecomconcern AT& T werd 1,8 procent hoger gezet. Dat bedrijf zou tot wel 15 miljard dollar krijgen voor zijn onderdeel DirecTV.

De grote maaltijdbezorger DoorDash maakt zijn beursdebuut, waarmee bijna 3,4 miljard dollar werd opgehaald. De totale marktwaarde van het bedrijf ligt op ongeveer 38 miljard dollar. Het aandeel opende haast 80 procent hoger en stond nog altijd ongeveer 75 procent hoger dan de verkoopprijs van 102 dollar per aandeel.

FireEye werd ruim 13 procent lager gezet. De onderneming, een van de grootste internetbeveiligingsbedrijven in de Verenigde Staten, is bestolen van een reeks hackmethodes. De methodes werden doorgaans gebruikt om intern de beveiliging van klanten te testen. Volgens de topman van het bedrijf gaat het om een zeer geavanceerde operatie, die mogelijk is uitgevoerd door de regering van een land.

Aan het kwartaalcijferfront kan levensmiddelenconcern Campbell Soup (min 3,1 procent) op belangstelling rekenen, net als de verkoper van computerspellen GameStop (min 18,7 procent).

De euro was 1,2065 dollar waard, tegenover 1,2075 dollar bij de slotbel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 45,48 dollar. Brentolie kostte een fractie minder, op 48,83 dollar per vat.