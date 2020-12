Wall Street zoekt naar richting bij opening

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend aan de dag begonnen. Beleggers op Wall Street blijven nog steeds hopen op een politiek akkoord in Washington over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Ook blijft de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond coronavaccins.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,4 procent hoger op 30.298 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3708 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 12.568 punten.

Republikeinse en Democratische politici in het Congres blijven steggelen over een groot economisch steunpakket tegen de coronacrisis. De regering van president Donald Trump heeft een voorstel ingediend voor een stimuleringspakket van 916 miljard dollar. De Democraten schoten eerder een pakket van 906 miljard dollar af vanwege meningsverschillen met de Republikeinen over de voorwaarden.

Aandacht op maaltijdbezorger

De aandacht van beleggers is verder gericht op de beursgang van de grote maaltijdbezorger DoorDash, waarmee bijna 3,4 miljard dollar werd opgehaald. De totale marktwaarde van het bedrijf ligt op ongeveer 38 miljard dollar. De handel in het aandeel DoorDash begint later woensdag.

FireEye werd zo'n 10 procent lager gezet. De onderneming, een van de grootste internetbeveiligingsbedrijven in de Verenigde Staten, is bestolen van een reeks hackmethodes. De methodes werden doorgaans gebruikt om intern de beveiliging van klanten te testen. Volgens de topman van het bedrijf gaat het om een zeer geavanceerde operatie, die mogelijk is uitgevoerd door de regering van een land.

Aan het kwartaalcijferfront kan levensmiddelenconcern Campbell Soup (min 1,4 procent) op belangstelling rekenen, net als de verkoper van computerspellen GameStop (min 17 procent).