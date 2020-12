Werkloosheid OESO-gebied verder gedaald

PARIJS (AFN) - De werkloosheid in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in oktober verder gedaald, maar is nog wel hoger dan voor de uitbraak van het coronavirus. De werkloosheid in de 37 landen van de OESO bedroeg die maand gemiddeld 7,1 procent tegen 7,3 procent in september.

In februari, voor de pandemie echt wereldwijd toesloeg, lag de werkloosheid nog op gemiddeld 5,2 procent. De OESO zegt dat de werkloosheid onder vrouwen iets sterker daalde dan onder mannen.

De jeugdwerkloosheid (mensen van 15 tot 24 jaar) lag in oktober op 14,4 procent tegen 14,7 procent een maand eerder. In februari stond de jeugdwerkloosheid nog op circa 11 procent.