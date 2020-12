'Nieuwe doelstellingen Signify zoals verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe doelstellingen van verlichtingsbedrijf Signify voor de periode 2021 tot en met 2023 komen overeen met de verwachtingen. Dat meldde ING. De bank zegt dat de verwachtingen voor de omzet en marge in 2020 wel lager zijn dan gedacht.

De winstgevendheid, als wordt gekeken naar de aangepaste operationele marge, moet in 2023 uitkomen tussen de 11 tot 13 procent. In 2020 komt die uit in een bandbreedte van 10,2 tot 10,6 procent, aldus Signify. Daarnaast mikt het Eindhovense bedrijf bij de vergelijkbare omzet voor de komende jaren op een jaarlijkse groei tussen 0 en 5 procent. Dit jaar denkt Signify dat de vergelijkbare omzet met 13 tot 13,5 procent zal krimpen, vooral vanwege de coronacrisis. Het concern had eerder nog geen verwachtingen voor 2020 uitgesproken door de onzekerheid rond corona.

Het advies is hold, met een koersdoel van 34 euro. Het aandeel Signify noteerde woensdag omstreeks 10.00 een min van 5,4 procent op 35,08 euro.