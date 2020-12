UBS houdt vertrouwen in Hamers

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank UBS houdt het vertrouwen in voormalig ING-topman Ralph Hamers. De Nederlander staat sinds kort aan het roer bij de Zwitsers, maar wacht strafvervolging in Nederland vanwege de eerdere witwaskwestie bij ING. UBS zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet en heeft kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging.

Hamers gaf leiding aan ING toen het bedrijf in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Volgens het gerechtshof in Den Haag kan het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om "verboden gedragingen" tegen te gaan.

Het Openbaar Ministerie gaf eerder aan geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers.