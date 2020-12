Signify onder druk op groen Damrak

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify stond woensdag onder druk op het Damrak, na bekendmaking van nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. De Europese beurzen begonnen met kleine winsten. Alle ogen bleven gericht op de voortzetting van het brexitoverleg in Brussel. Daarnaast verwerkten beleggers de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de hoop op een akkoord in Washington over een extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie weer opleefde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 618,82 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 912,94 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Signify zakte 4 procent in de MidKap. Het verlichtingsbedrijf wil de komende jaren zijn winstgevendheid verhogen en ook weer groeien. Dit jaar denkt Signify dat de omzet zal krimpen, vooral vanwege de coronacrisis. Het concern had nog geen verwachtingen voor 2020 uitgesproken door de onzekerheid rond corona. Voor de komende jaren mikt het bedrijf op een jaarlijkse groei tussen 0 en 5 procent.