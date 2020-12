Duitse export licht omhoog in oktober

WIESBADEN (AFN) - De export van Duitsland is in oktober met 0,8 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau. Daarmee werd het herstel van de export van de grootste economie van Europa van de zware klappen door de coronacrisis van eerder dit jaar voortgezet.

Ten opzichte van een jaar eerder was de Duitse export nog wel 6,5 procent lager. De import nam in oktober op maandbasis met 0,3 procent toe, maar ten opzichte van vorig jaar was hier een daling met 5,9 procent te zien, aldus het statistiekbureau.