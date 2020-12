Neways wil Soederhuizen als operationeel directeur

SON (AFN) - Maker van elektronische componenten Neways wil Steven Soederhuizen aanstellen als operationeel directeur. Daarmee is hij de beoogde opvolger van Adrie van Bragt die eind dit jaar zal terugtreden. Soederhuizen start per 1 januari al ad interim in zijn nieuwe functie.

Soederhuizen werkte eerder onder meer voor Stork Industrial Components, VDL Industrial Modules, Fokker Aero Structures en GKN Aerospace.

Aandeelhouders zullen formeel worden geïnformeerd over de voorgenomen benoeming tijdens de aandeelhoudersvergadering van 19 april volgend jaar.