'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag waarschijnlijk licht hoger beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine winsten te openen. Alle ogen zijn gericht op de voortzetting van het brexitoverleg in Brussel. Daarnaast verwerken beleggers de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de hoop op een akkoord in Washington over een extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie weer opleefde.

De Britse premier Boris Johnson gaat woensdagavond naar Brussel voor de onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Johnson spreekt met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De onderhandelingen zitten al weken vast op drie hoofdpunten: toegang van de vissers uit de EU tot de Britse wateren, gelijke regels voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken.

Op het Damrak ontvouwde Signify de nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. Het verlichtingsbedrijf wil de komende jaren zijn winstgevendheid verhogen en ook weer groeien. Dit jaar denkt Signify dat de vergelijkbare omzet met 13 tot 13,5 procent zal krimpen, vooral vanwege de coronacrisis. Het concern had nog geen verwachtingen voor 2020 uitgesproken door de onzekerheid rond corona. Voor de komende jaren mikt het bedrijf op een jaarlijkse groei tussen 0 en 5 procent.

KPN

Het aandeel KPN zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank Barclays schroefden hun aanbeveling voor het telecomconcern terug.

Beursuitbater Euronext maakte de driemaandelijkse herweging van zijn indices bekend. Koffie- en theeconcern JDE Peet's zal vanaf 21 december deel uitmaken van de MidKap. Het bedrijf achter Douwe Egberts neemt de plek in van bouwbedrijf BAM, dat naar de index voor kleinere beursfondsen degradeert. JDE Peet's ging in mei naar de beurs in Amsterdam. In de AEX bracht Euronext geen wijzigingen aan.

Koersen

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index eindigde een fractie hoger op 616,59 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 914,85 punten. Frankfurt klom 0,1 procent en Londen won een fractie. De beurs in Parijs daalde 0,2 procent. Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 30.173,88 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent.

De euro was 1,2137 dollar waard, tegenover 1,2110 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 45,45 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 48,66 dollar per vat.