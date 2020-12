Chinese consumentenprijzen voor het eerst sinds 2009 gedaald

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De consumentenprijzen in China zijn in november voor het eerst sinds 2009 gedaald, vooral onder druk van de forse lagere prijzen voor varkensvlees. Volgens cijfers van het Chinese statistiekbureau ging de inflatie met 0,5 procent omlaag op jaarbasis, de eerste afname sinds oktober 2009.

Varkensvlees is een zeer belangrijk element in de berekeningen rond de Chinese consumentenprijzen. De toevoer van varkensvlees in China is hersteld na een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest vorig jaar in het land, door grote hoeveelheden vlees uit het buitenland in te importeren. Dat zorgt ervoor dat de prijzen van varkensvlees flink zijn gedaald. Vorig jaar gingen die juist nog sterk omhoog door de uitbraak en het gebrek aan varkensvlees.

De Chinese producentenprijzen gingen vorige maand met 1,5 procent omlaag op jaarbasis.