Verlichtingsbedrijf Signify wil winstgevendheid verhogen

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify wil de komende jaren zijn winstgevendheid verhogen en ook weer groei in de boeken zetten, na een uitdagend 2020. Dat komt naar voren uit een nieuw strategisch plan van de onderneming voor de periode tot en met 2023. Signify houdt woensdag zijn beleggersdag.

De winstgevendheid, als wordt gekeken naar de aangepaste operationele marge, moet in 2023 uitkomen tussen de 11 tot 13 procent. In 2020 komt die uit in een bandbreedte van 10,2 tot 10,6 procent, aldus Signify. Daarnaast mikt het Eindhovense bedrijf bij de vergelijkbare omzet voor de komende jaren op een jaarlijkse groei tussen 0 en 5 procent. Dit jaar denkt Signify dat de vergelijkbare omzet met 13 tot 13,5 procent zal krimpen, vooral vanwege de coronacrisis. Het concern had eerder nog geen verwachtingen voor 2020 uitgesproken door de onzekerheid rond corona.

Signify kwam ook met doelstellingen rond rendement en kasstroom en wil grotere financiële voordelen behalen uit de overname van het Amerikaanse Cooper Lighting. Topman Eric Rondolat van het bedrijf zegt in een toelichting dat de verlichtingsmarkt een radicale transformatie heeft ondergaan, met de overgang van traditionele lampen naar led-verlichting en ook slimme verlichting. Hij verwacht dat de tegenwind voor de verlichtingsindustrie door de overgang naar led de komende jaren zal afzwakken.