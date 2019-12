Verliesbeurt voor Amerikaanse beurzen

Gepubliceerd op | Views: 78

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies de dag uitgegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten tegenvallende cijfers over de Chinese export. De aandacht bleef verder vooral uitgaan naar de ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 27.909,60 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3135,96 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 8621,83 punten.

Op 15 december gaan nieuwe Amerikaanse tarieven op Chinese goederen in. De hoop is dat Peking en Washington voor die tijd elkaar kunnen naderen en een zogeheten 'fase 1-deal' kunnen sluiten.

Morgan Stanley

Bij de bedrijven is er aandacht voor het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Synthorx (plus ruim 170 procent). De Franse farmaceut Sanofi neemt de onderneming over voor ongeveer 2,5 miljard dollar. Synthorx houdt zich bezig met de ontwikkeling van medicatie voor kanker- en auto-immuunziekten. Daarnaast koopt het Amerikaanse farmacieconcern Merck biotechnoloog ArQule voor 2,7 miljard dollar. ArQule (plus haast 104 procent) is ook actief met de behandeling van kanker.

De Amerikaanse bank Morgan Stanley schrapt volgens berichten 1500 banen vanwege moeilijke marktomstandigheden. Dat kost de financiële instelling zo'n 150 miljoen tot 200 miljoen dollar. Het aandeel daalde 0,4 procent.

Schikking PG&E

Nutsbedrijf PG&E heeft een schikking bereikt met slachtoffers van de hevige bosbranden in Californië vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 13,5 miljard dollar. Het aandeel PG&E steeg bijna 16 procent.

Oliebedrijven Occidental Petroleum en Kosmos Energy leverden respectievelijk 4,3 en ruim 14 procent in. De beide ondernemingen zijn betrokken bij oliewinning in Ghana in samenwerking met het Britse Tullow Oil. Dat bedrijf liet weten dat de prestaties van de Ghanese activiteiten tegenvielen.

De euro was 1,1065 dollar waard tegen 1,1069 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 58,98 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 64,13 dollar.