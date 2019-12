Vapebedrijf Juul denkt minder waard te zijn

Gepubliceerd op | Views: 221

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Vapingbedrijf Juul schat zijn eigen waarde een stuk lager in. Het bedrijf denkt aan het einde van het derde kwartaal een waarde van 24 miljard dollar te hebben gehad, schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De vorige waardering die het bedrijf in de boeken had staan was 38 miljard dollar.

Ook Tiger Global Management zette het mes in zijn waardering van Juul. De investeerder schat de waarde van het vapingbedrijf op 19 miljard dollar, van 38 miljard dollar eerder. Tabaksreus Altria schreef eind oktober al 4,5 miljard dollar af op zijn deelneming van 35 procent van Juul.

Juul werd in korte tijd zeer populair en wist veel jongeren over te halen te gaan vapen. Een mysterieuze longaandoening die steeds meer vapers treft, zorgt ervoor dat het bedrijf onder een vergrootglas ligt. Ook door de op jongeren gerichte reclame en de vele fruitsmaakjes van de nicotinevullingen voor het Juul-apparaat ligt het bedrijf onder vuur. Vorige maand stopte Juul met de verkoop van de meeste zoete smaken.

In Europa is Juul officieel niet toegestaan wegens het hoge nicotinegehalte. De cartridges worden wel verkocht via 'grijze import'.