subtiel verpakt bericht, maar het vertelt dat de geldstroom de verkeerde kant op gaat.

De FPSO N'Goma is een produktieplatform dat al 5 jaar in bedrijf is.

De geldstroom zou van de klant naar SBM Offshore moeten gaan.



En niet andersom, honderden miljoenen vanuit SBM Offshore naar het schip.

Wat is daar aan de hand ?