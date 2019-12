Autobedrijf Stern doet Heron Auto van de hand

Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: autoindustrie

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern heeft Heron Auto verkocht aan branchegenoot Broekhuis. Het onderdeel paste niet langer in de strategie van Stern, dat een boekwinst behaalde op de verkoop. Hoe hoog die winst is en andere financiële details maakte het bedrijf niet bekend.

Heron is een dealer voor de merken Audi, Volkswagen, Skoda en Seat in het oostelijk deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Broekhuis verkoopt die merken in het westelijk deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Importeur Pon van de merken heeft geen bezwaar tegen de overname. De 196 werknemers verhuizen mee, met uitzondering van de algemeen directeur die bij Stern blijft werken.

Stern wil zich richten op toonaangevende merken waarbij het een landelijk marktaandeel van tussen de 10 en 20 procent nastreeft. Bij Heron ging dat niet lukken.

Nu Heron verkocht is, denkt Stern het juiste formaat en samenstelling te hebben om aan zijn strategisch plan te kunnen voldoen. Het bedrijf verwacht de komende tijd hooguit nog kleine aanpassingen aan zijn netwerk van garages te doen.