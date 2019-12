RELX handhaaft verwachtingen 2019

Gepubliceerd op | Views: 432

LONDEN (AFN) - Informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX houdt vast aan zijn verwachtingen voor het lopende jaar. De marktomstandigheden tot het eind van het jaar blijven in lijn met het jaar daarvoor, meldde het bedrijf bij zijn beleggersdag.

RELX gaat voor heel 2019 uit van verdere groei van zowel de opbrengsten als de operationele winst. Bij het grootste onderdeel dat informatie levert voor onder meer wetenschappelijk onderzoek blijven de marktomstandigheden grotendeels ‘positief’. Bij de divisies voor risico- en business-analyse gaan de zaken goed, met name bij overgenomen bedrijven als ThreatMetrix. RELX ziet verder verbeteringen in de winstmarge bij de divisie Legal. Bij de tak Exhibitions gaan de zaken goed, vooral in China.