'Druk op Takeaway bij Just Eat neemt toe'

AMSTERDAM (AFN) - Het verhoogde bod van Prosus op Just Eat verhoogt de druk op Takeaway.com in de overnamestrijd rond het Britse maaltijdbestelbedrijf. Dat schrijven analisten van ING.

Prosus verhoogt het bod naar 740 pence per aandeel. Prosus verlaagde ook de acceptatiedrempel naar 50 procent van de aandelen plus één. Aandeelhouders krijgen tot 27 december de tijd om in te stemmen met het aanbod.

ING zegt dat de druk op Takeaway nu toeneemt om met een hoger bod te komen of een deal te sluiten met Prosus over verdeling van activiteiten van Just Eat. Ook zou Takeaway kunnen wachten, omdat door de gestegen beurskoers van de onderneming de aantrekkelijkheid van het bod op Just Eat toeneemt. Takeaway en Just Eat willen fuseren via een aandelenruil.

Het advies voor Takeaway staat op buy, met een koersdoel van 110 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.40 uur een min van 0,7 procent op 85,70 euro.