'Klein openingsverlies voor Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag met een klein verlies te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht lager beginnen. Naast de ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront gaat de aandacht deze week uit naar de Britse verkiezingen op donderdag. Daarnaast komen de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) deze week met hun laatste rentebesluit van het jaar.

Beleggers verwerken ook een onverwachte daling van de Chinese export. De Chinese uitvoer daalde in november met 1,1 procent. De export naar de Verenigde Staten zakte met 23 procent als gevolg van de handelsstrijd tussen Washington en Peking. De Duitse export liet daarentegen in oktober een onverwachte stijging zien van 1,2 procent op maandbasis.

Op het Damrak kwam Air France-KLM met vervoerscijfers. De luchtvaartcombinatie vervoerde in november 7,7 miljoen passagiers. Dat is een stijging van 1,3 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Kardan

De aan de Amsterdamse beurs genoteerde Israëlische investeerder Kardan heeft een geldschieter gevonden voor dochteronderneming Tahal. Shikun & Binui, een Israëlisch vastgoed- en infrastructuurbedrijf, verschaft Tahal een lening van zo'n 12 miljoen dollar die omgezet kan worden in een belang van 49,9 procent van de aandelen in Tahal. Daarnaast verkreeg Shikun & Binui een aantal opties om een meerderheidsbelang te verwerven.

Aan het overnamefront schroefde Prosus zijn overnamebod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat op naar 740 pence per aandeel. Het bod van de techinvesteerder waardeert Just Eat op 5,1 miljard pond. Prosus gaat met het verhoogde bod verder de strijd aan met maaltijdbestelsite Takeaway.com dat ook een bod heeft uitgebracht op Just East.

Sanofi

De Franse farmaceut Sanofi kondigde aan de Amerikaanse biotechnoloog Synthorx te kopen voor ongeveer 2,5 miljard dollar. De raad van bestuur van Synthorx steunt het bod van 68 dollar per aandeel in contanten.

De aandeelhouders van het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht hebben ingestemd met een verkoop aan AMS. De Oostenrijkse sensormaker maakte bekend dat meer dan 55 procent van de aandelen is aangemeld en dat was het vereiste minimum.

Ericsson

In Stockholm staat Ericsson in de schijnwerpers. De Zweedse maker van netwerkapparatuur heeft een schikking van meer dan 1 miljard dollar getroffen in een grote Amerikaanse corruptiezaak.

De euro was 1,1061 dollar waard tegen 1,1051 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 58,93 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 64,22 dollar.