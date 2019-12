Tesco bekijkt afstoten onderdelen in Azië

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Azië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse supermarktconcern Tesco overweegt zijn onderdelen in Thailand en Maleisië te verkopen. De onderneming wil met een eventuele verkoop geld ophalen om zijn Britse activiteiten te stutten. Het bedrijf moet investeren in innovaties als kassaloze winkels om concurrerend te blijven.

Tesco zegt dat de evaluatie van mogelijke opties nog in een "vroeg stadium" is. Volgens Tesco kan de conclusie uiteindelijk ook zijn dat de onderdelen bij het concern blijven. Naar verluidt kreeg de onderneming al interesse van een investeerder, die zo'n 9 miljard dollar voor de Aziatische dochtermaatschappijen over zou hebben.

Vooral het onderdeel in Thailand is van grote omvang. In dat land heeft Tesco bijna 2000 vestigingen. In Maleisië zijn er 74 vestigingen van Tesco. Volgens de laatste cijfers droegen de twee onderdelen zo'n 8 procent bij aan de totale omzet.