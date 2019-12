Nikkei sluit met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 65

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers trokken zich op aan het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag en een opwaartse herziening van de Japanse economische groei in het derde kwartaal. Een onverwachte daling van de export in China hield de winst echter beperkt.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,3 procent hoger op 23.430,70 punten. De Japanse economie groeide afgelopen kwartaal met 1,8 procent op jaarbasis. Dat was flink beter dan de eerder gemelde expansie van 0,2 procent. Bij de bedrijven won telecomconcern en techinvesteerder SoftBank 1,2 procent. Het Japanse farmaceutische concern Daiichi Sankyo behoorde tot de grootste dalers met een min van 2,2 procent.

De beurs in Shanghai was vrijwel onveranderd. De Chinese export daalde in november met 1,1 procent. Het was de twaalfde maand op rij dat de uitvoer afnam. De uitvoer naar de Verenigde Staten zakte met 23 procent als gevolg van de handelsstrijd tussen Washington en Peking. De Hang Seng-index in Hongkong bleef ook vrijwel vlak. De Kospi in Seoul won 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger.