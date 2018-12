'Beursgang zakelijke chatdienst Slack'

Gepubliceerd op | Views: 208

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De zakelijke chatdienst Slack wordt waarschijnlijk volgend jaar naar de aandelenbeurs in New York gebracht. Dat meldden bronnen met kennis van de plannen voor de beursgang van Slack.

De beursgang van de Amerikaanse onderneming wordt naar verluidt begeleid door zakenbank Goldman Sachs. De waarde van het in 2013 gelanceerde Slack zou op minstens 10 miljard dollar moeten liggen. De exacte timing van de stap naar de aandelenmarkt hangt volgens de ingewijden van de marktomstandigheden af.

Dagelijks wordt Slack naar eigen zeggen door 8 miljoen mensen gebruikt. Inmiddels maken een half miljoen organisaties gebruik van Slack voor communicatie tussen werknemers.