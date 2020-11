Hoge pieken en dalen op Wall Street door vaccinbericht

Vandaag was het voor mij een hele trieste dag. Ik zit zwaar overwogen in Amerikaanse techaandelen. Nvidia, Pinterest, Netflix, Tesla. Ook nog een beetje Genomic Vision erbij waar vandaag 25% van af ging. Dat ik Danone en ABN ook in portefeuille heb is vandaag nog een beetje mijn redding geweest. Hopen dat tech de komende dagen weer wat opkrabbelt.