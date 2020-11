'Merken XS4ALL en Telfort stonden één systeem in de weg'

Innovatie? Uit een blikje die je uit je 'systeem' trekt zeker... innovatie-uit-blik. Die jongens en meisjes van toen... hadden in begin jaren 90 uit niets van een PCtje waarvan het plastic frontje van ontbrak een server gemaakt. Met wat inbelmodems groeiden ze uit tot 's lands geliefde internetdienst: XS4all.



KPN, met al je aangetrokken kapitaal - kan daar relatief gezien nog steeds niet aan tippen. Hebben het oog er niet voor. Dus bespaar ons (de investeerders) alsjeblieft je prietpraat!



Jazeker... het was wijs en efficiënt geweest om voor 1 systeem te kiezen... namelijk die van XS4all... Had daar je maar voor de rest van je organisatie de fundamentele lessen over werkwijze, technische kennis, klantvriendelijkheid, openheid, eerlijkheid en integriteit geleerd. Daar lag je 'innovatie'... Hoeveel jaren heb je alweer gehad om weer omhoog te krabbelen?