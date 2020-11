Vaccinnieuws stuwt Wall Street naar winst

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de dag nog altijd fors hoger. Daarmee werd de rally van vorige week doorgezet. De stemming onder beleggers op Wall Street wordt gesteund door positief nieuws over het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer. Ook de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen viel goed. Hij heeft zaterdag officieel zijn winst op de zittende president Donald Trump opgeëist. Trump houdt echter vol dat hij de winnaar is

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.40 uur (Nederlandse tijd) 4,7 procent hoger op 29.654 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 3,2 procent omhoog tot 3619 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,6 procent aan, tot 11.970 punten.

Een coronavaccin van Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting. Het bedrijf heeft het vaccin, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse biotechnoloog BioNTech, getest op proefpersonen en zegt dat geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Het aandeel Pfizer maakte een koerssprong van ruim 11 procent. Moderna, dat een vaccin ontwikkelt op basis van dezelfde techniek als Pfizer, werd 8,9 procent hoger gezet.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond het coronavirus lijken sterk te gaan profiteren van het nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om de luchtvaartsector met maatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines en ook vliegtuigbouwer Boeing die tot 17 procent stegen. Dat geldt ook voor reisbedrijven als Booking.com en Expedia (plus 16,6 en 24,4 procent) en hotelketens als Marriott International en Hilton Worldwide (plus 13,5 en 13,7 procent).

De koersen van de bioscoopketens AMC Entertainment en Cinemark schieten tot ruim 60 procent omhoog. De organisator van evenementen en concerten Live Nation kreeg er haast 22 procent bij.

McDonald's kwam met definitieve cijfers en werd 0,7 procent lager gezet. De fastfoodketen maakte ook bekend zijn eigen vegetarische burgers te ontwikkelen. De beursgenoteerde maker van vleesvervangers Beyond Meat daalde na dat nieuws flink, maar schoot weer omhoog toen het bekendmaakte dat het samen had gewerkt met McDonald's aan de McPlant-burgers. Beyond stond meer dan 7 procent hoger.

De euro was 1,1811 dollar waard, tegenover 1,1815 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 9,1 procent duurder op 40,50 dollar. Brentolie klom 8 procent in prijs tot 42,60 dollar per vat.