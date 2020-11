'Hyundai in gesprek over aankoop robotmaker Boston Dynamics'

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Het Koreaanse conglomeraat Hyundai is in onderhandeling om robotmaker Boston Dynamics over te nemen van de Japanse techinvesteerder Softbank. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens de bronnen zou de deal een waarde hebben van een miljard dollar. Boston Dynamics is onder meer bekend van de tweebenige mensachtige Atlas-robot en de vierpotige dierachtige robots Spot en BigDog.

Boston Dynamics heeft zijn wortels aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en was van oorsprong een ontwikkelaar van robots voor potentieel militair gebruik. Google kocht het bedrijf in 2013 en verkocht het vier jaar later aan Softbank.

Boston Dynamics boekt naar eigen zeggen geen winst. Video's van de robots van het bedrijf zijn miljoenen keren bekeken op YouTube. Hyundai maakt robots voor industrieel gebruik. In Nederland is het bedrijf vooral bekend van zijn autotak.