Nieuws over vaccin houdt beurzen op forse winsten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden maandag halverwege de middag nog altijd fors hoger. Positief nieuws over het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer zorgde voor een opleving op de beurzen. Vooral aandelen van bedrijven die erg gevoelig zijn voor de coronacrisis wonnen flink aan beurswaarde. Zo werd het aandeel Air France-KLM op de beurs ruim een kwart meer waard, net als dat van uitbater van fitnesscentra Basic-Fit.

De Amsterdamse AEX-index noteerde een halfuur na de opening op Wall Street 3,5 procent in de plus op 592,81 punten. De MidKap steeg 3,8 procent tot 857,78 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 7,9 procent. De graadmeter in Madrid kreeg er een kleine 8 procent bij.

Een coronavaccin van Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting. Het bedrijf heeft het vaccin getest op proefpersonen en zegt dat geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Het is de bedoeling om voor het eind van het jaar voldoende doses te produceren om 10 tot 20 miljoen mensen in te enten.

Air France-KLM en Basic-Fit waren niet de enige bedrijven die een extreem grote koersuitslag liet zien. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield werd door beleggers zo'n 22 procent hoger gezet. Daarnaast gingen de financiële fondsen Aegon en ABN AMRO rond de 13 procent omhoog. Het aandeel van Shell werd ruim 13 procent meer waard, geholpen door een olieprijsstijging van eveneens zo'n 10 procent.

Beleggers waren de dag al vrij optimistisch begonnen. De overwinning van de Democraat Joe Biden op president Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgde voor een positief sentiment op de beursvloeren. Beleggers hopen dat de komst van Biden zorgt voor een betere handelsrelatie tussen Europa en de Verenigde Staten.

Toch waren er ook fondsen die klappen kregen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, dat volop profiteerde van de pandemie, werd ruim 10 procent lager gezet.

De euro was 1,1868 dollar waard, tegenover 1,1884 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 10,1 procent duurder op 40,90 dollar. Brentolie klom 9 procent in prijs tot 43,00 dollar per vat.