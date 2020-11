Wall Street maakt flinke koerssprong door vaccin

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met forse winsten geopend. Daarmee werd de rally van vorige week doorgezet. De stemming onder beleggers op Wall Street wordt gesteund door positief nieuws over het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer. Ook de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen viel goed.

De Dow-Jonesindex noteerde na enkele minuten handel 5,5 procent hoger op 29.907 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 3,7 procent omhoog tot 3639 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1,2 procent aan, tot 12.038 punten.

Een coronavaccin van Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting. "Dit is een historisch moment", aldus Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen. Ze noemde het een ongekende prestatie dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse biotechnoloog BioNTech. Het bedrijf heeft het vaccin getest op proefpersonen en zegt dat geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Het aandeel Pfizer maakte een koerssprong van 13 procent.