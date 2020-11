'Wall Street fors hoger na zege Biden en vaccin Pfizer'

Joe Biden heeft niks gewonnen. Biden is door de MSM (main stream media) uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Verder niets.



Er is door de democraten gefraudeerd tegen de klippen op. Op 3 november 's avonds 10 uur stond Trump 700.000 stemmen voor in Pennsylvania met 86% van de stemmen geteld. 20 kiesmannen te vergeven. Maar de media weigerden Trump tot winnaar van Pennsylvania uit te roepen. En opeens stopten de stembureaus om die tijd met stemmen tellen.



Om 4 uur 's nachts kwamen er 'ineens' 300.000 poststemmen binnen. Guess what? Allemaal voor Biden!



De mei hebben nu Biden uitgeroepen tot winnaar van PA met 20.000 stemmen.



Giergia, 16 kiesmannen. Biden staat zogenaamd 10.000 voor. Op 5 miljoen uitgebrachte stemmen. Guess what? Er zijn 132.000 stembiljetten gevonden, allemaal voor Biden, van stemmers die op 3 november niet meer in GA woonden. En dan mag je er NIET stemmen.



Trump blijft president voor de volgende 4 jaar. Corona bestaat over 3 maanden niet meer. De wereld draait en vliegt als vanouds.



Sla nu je slag. Shorters verliezen goudgele.



Mark my words.