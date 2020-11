'Wall Street fors hoger na zege Biden en vaccin Pfizer'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een fors hogere opening, waarmee de rally van vorige week zou worden doorgezet. De stemming onder beleggers op Wall Street wordt gesteund door de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en positief nieuws over het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer.

Biden heeft zaterdag officieel zijn winst op de zittende president Donald Trump opgeëist. Trump houdt echter vol dat hij de winnaar is en blijft zich voor de rechtbank verzetten tegen de verkiezingsuitslag. Het Huis van Afgevaardigden lijkt daarnaast in handen te blijven van de Democraten, terwijl de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat lijken te behouden.

Een coronavaccin van Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting. "Dit is een historisch moment", aldus Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen. Ze noemde het een ongekende prestatie dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse biotechnoloog BioNTech. Het bedrijf heeft het vaccin getest op proefpersonen en zegt dat geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Het aandeel Pfizer staat stevig in het groen voorbeurs.

Profiteren door vaccin

Bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond het coronavirus lijken sterk te gaan profiteren van het nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om de luchtvaartsector met maatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines en ook vliegtuigbouwer Boeing. Dat geldt ook voor de cruise- en reisbranche met ondernemingen als Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line, reisbedrijven Booking.com en Expedia en hotelketens als Marriott International en Hilton Worldwide.

De koersen van de bioscoopketens AMC Entertainment en Cinemark schieten voor aanvang eveneens omhoog. De organisator van evenementen en concerten Live Nation lijkt ook de wind flink in de zeilen te hebben door het nieuws van Pfizer.

Biotechbedrijf Biogen staat juist een scherpe koersdaling te wachten. Een onderzoek naar een potentieel Alzheimermedicijn van Biogen heeft niet kunnen aantonen dat het geneesmiddel effectief is, stelt een onderzoekscommissie van medicijnwaakhond FDA. Vrijdag werd de handel in Biogen nog stilgelegd.

Verder kwam fastfoodketen McDonald's met resultaten die goed vielen, want het aandeel staat in de plus voor opening. McDonald's profiteert van zijn drive-thru's en bezorgingsdiensten op de Amerikaanse thuismarkt.

Ook wietkwekers Canopy Growth en Aurora Cannabis openden de boeken. Beide bedrijven publiceerden beter dan verwachte resultaten en lijken met flinke winsten te gaan openen.

De markten op Wall Street deden het vrijdag even rustig aan na de sterke stijgingen eerder in de week. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 28.323,40 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie tot 3512,78 punten terwijl de technologiegraadmeter Nasdaq marginaal steeg tot 11.895,23 punten.