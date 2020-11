Optimisme op beurzen na overwinning Biden

quote: Andy5 schreef op 9 november 2020 13:10:

Ik denk dat het bericht dat er een werkend vaccin is dat 90% dekt wel wat stijging waard is, ongeacht wanneer deze dan daadwerkelijk gemaakt kan worden.

Phase 3 trials houden in dat de lange termijn effecten onderzocht worden. Daarvoor is lange termijn onderzoek nodig. Normaal gesproken duurt dat jaren. Nu kan dat ingekort worden naar maanden, omdat het een noodgeval is.Dit is waarschijnlijk een vaccin dat symptomen tegen gaat, maar NIET verspreiding (en mutatie) van het virus tegengaat. Oftewel: geen oplossing.In andere woorden: helemaal van de pot gerukt die stijging. In het aller aller beste geval duurt het nog 6 maand voordat het in een significant deel van de bevolking zit en de economie weer open kan.