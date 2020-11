'Resultaten B&S beetje beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - Hoewel distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group last blijft houden van de impact van de coronacrisis in de reisbranche, blijft ING beleggers adviseren aandelen B&S te kopen. De resultaten van het derde kwartaal waren volgens de bank "een beetje" beter dan verwacht.

Volgens de bank heeft B&S voldoende voorraden en genoeg financiële middelen om onverwachte veranderingen in de vraag naar producten aan te kunnen in aanloop naar de feestdagen. Ook ziet de bank de onlineverkopen in het segment van gezondheid, beauty en likeuren groeien, waardoor de inkomsten stegen. De bank ziet deze trend ook in de eerste paar weken van het vierde kwartaal. Verder bleef de financiële positie van het bedrijf stabiel door de focus op het werkkapitaal, aldus ING.

Volgens ING is het vierde kwartaal vanwege de feestdagen een belangrijke periode voor B&S. De bank verwacht dat de verkopen de negatieve impact van de coronacrisis in andere sectoren waarin B&S actief is kunnen compenseren. Op luchthavens en cruiseschepen zijn de verkopen door de coronacrisis beduidend minder.

De bank verwacht een "gematigde positieve reactie" op de aandelenkoers na het handelsbericht van B&S vanmorgen. Daarin zei het bedrijf in het derde kwartaal herstel te zien ten opzichte van de eerste jaarhelft.

Het advies van ING blijft staan op buy, met een koersdoel dat onveranderd blijft op 10,50 euro. Het aandeel B&S noteerde maandag omstreeks 10.15 uur een plus van 3 procent op 6,38 euro.