Achmea Bank wil groeien in hypotheken

Het nieuwe subprime?Op naar de volgende kredietcrisis!

Waarom?Een beetje huurwoning in de vrije sector doet momenteel meer dan 1000 euro per maand.Dat betekent dat je met een hypotheekrente van 1% HEEL VEEL kunt lenen en dan nog goedkoper uit bent.De huizenprijzen kunnen de komende 10 jaar nog gemakkelijk verdubbelen.Beleggen in alles wat met woningen te maken heeft is een goudmijn.Dus verstandig van Achmea, niks kredietcrisis.